Госдума приняла законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Во вторник, 18 мая, Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который вводит дополнительные основания на отказ в выдаче лицензий на приобретение оружия.

Проект закона предлагает запретить выдавать лицензии на оружие гражданам с двумя и более погашенными судимостями. Согласно документу, введенный запрет коснется и тех, кто был ранее подвергнут административному наказанию за пьяную езду или передачу управления своей машиной нетрезвому водителю, а также за отказ пройти медицинской освидетельствование на состояние опьянения.

Кроме того, инициатива предусматривает введение запрета на распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению, переделке, а также восстановлению огнестрельного оружия.

Напомним, 12 мая профильный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект об ужесточении правил выдачи лицензий на оружие. Незадолго до этого общественники также предложили ужесточить наказание за небрежное хранение оружия до пяти лет. Кроме того, бывший командир добровольческого отряда спецназначения «Троя» Владимир Новиков, комментируя трагедию, которая произошла в казанской школе, предложил повысить минимальный возраст продажи огнестрельного оружия в России следует до 21 года.