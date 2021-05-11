Эксперт предложил повысить минимальный возраст продажи оружия Фото: REUTERS

Минимальный возраст продажи огнестрельного оружия в России следует повысить до 21 года. Об этом во вторник, 11 мая, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» бывший командир добровольческого отряда спецназначения «Троя» Владимир Новиков, комментируя трагедию, которая произошла сегодня в казанской школе.

Эксперт отметил, что претензий к магазину, который продал устроившему стрельбу в школе 19-летнему Ильназу Галявиеву оружие, быть не может, поскольку юноша пришел с официальной лицензией.

- По поводу возраста. Полвека лет назад люди в 19 лет были гораздо более морально зрелые. Я за то, чтобы поднять эту планку до 21 года, - подчеркнул Владимир Новиков.

Как сообщал сайт kp.ru, после трагедии в школе в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев утроил стрельбу, убив девять человек, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила повысить возраст для владения оружием в стране до 21 года. Исключение она предложила сделать только для отслуживших в Вооруженных силах.

Президент России Владимир Путин ранее поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия в государстве.

Напомним, что российская прокуратура проведет проверку законности выдачи разрешения на оружие казанскому убийце, а также проверит охраны в образовательных учреждениях города.

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Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал бывший командир добровольческого отряда спецназначения «Троя» Владимир Новиков (подробности)

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