Глава Роспотребнадзора рассказала, когда в России закончится пандемия коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эксклюзивном интервью для kp.ru рассказала о ситуации с коронавирусом в России и обозначила примерные сроки завершения пандемии в стране.

По словам руководителя ведомства, прежде всего, говоря об окончании эпидемии в РФ, нужно понимать, что есть статистические данные, согласно которым и производятся эпидемиологические расчеты. Все они пока примерные.

- Я хочу сказать, что мы рассчитываем - должно быть не меньше 60% от взрослого населения (вакцинированных), - объяснила Попова.

Она также привела пример, что в прошлом году впервые в истории страны было привито от гриппа 60% совокупного населения страны. В результате этого в стране не было гриппа.

- Понимаете, мы хотя бы одну беду смогли отвести. Да, у нас был ковид, но гриппа у нас не было, - объяснила глава Роспотребнадзора.

Также главный государственный санитарный врач России добавила, что если удастся как можно раньше привиться от коронавирусной инфекции, то "у нас наступит другая жизнь".

- Если нам удастся как можно раньше (привить 60% населения), а это должно случиться, я абсолютно верю в желание наших россиян сохранить здоровья и проявить заботу о себе... <...> у нас наступит другая жизнь, по качеству очень близкая к тому, что у нас было два года назад. И мне очень хочется верить, что мы это сделаем раньше, чем наступит осень, - заявила Попова.

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