В РПЦ сравнили суррогатное материнство для иностранцев с рабством

Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе высказался об использовании иностранцами российских женщин как суррогатных матерей.

По его мнению, подобное нужно запретить, поскольку это моральный долг депутатов Государственной думы.

- Закон о запрете использования иностранцами российских женщин в качестве суррогатных матерей... это моральный долг всех депутатов. Использование материнского потенциала наших соотечественниц богатыми иностранцами - это практика, которая по нравственной оценке сопоставима с эксплуатацией женщин в качестве рабынь, - высказал мнение Кипшидзе в посте в Telegram-канале.