В Госавтоинспекции рассказали, будут ли изменены правила езды на самокатах и велосипедах

Статистика показывает, что в масштабах страны ДТП с участием средств индивидуальной мобильности не так много Фото: Андрей АБРАМОВ

С приходом теплого времени у пешеходов и автомобилистов добавилось забот. Это участники движения на средствах индивидуальной мобильности. Проще говоря, те, кто едут на самокатах, моноколесах, велосипедах и так далее.

Дискуссия вокруг данных участников движения ведется давно, пока они не имеют особого правового статуса и в случае ДТП признаются пешеходами.

В эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» эксперты снова обратились к данному вопросу.

- Стало некомфортно ходить по тротуарам, пешеходным дорожкам. Из-за таких участников движения просто страшно. Мимо тебя буквально пролетает кто-то со скоростью 10-15 километров в час. Неприятно даже твердо стоящему на ногах человеку. А если ты с коляской или пожилой человек? – рассуждает Наталья Агре, член Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член Общественной палаты России.

Поправки в Правила дорожного движения уже готовятся, но пока вокруг вопроса возникает много дискуссий.

- Задача поправок - создать такие условия, которые были бы удобным всем участникам движения. Понятно, что к каждому самокатчику инспектора не поставишь. Более того, они ездят в парках, вне зоны действия Госавтоинспекции. Но если человек имеет голову на плечах, то не будет ехать со скоростью 15 км/ч по пешеходным дорожкам. Потому что понимает, в случае падения покалечится больше, чем пешеход. Хотя есть отдельные категории неадекватных граждан, - отмечает Дмитрий Митрошин, руководитель научного центра безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции.

В ведомстве признают наличие проблемы, но она стоит не так остро. Статистика показывает, что в масштабах страны ДТП с участием средств индивидуальной мобильности не так много.

В заключении эксперты выразили надежду, что скоро вопрос поправок будет согласован всеми сторонами и новые правила решат существующую проблему.