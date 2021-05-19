Объявлены результаты первого полуфинала Евровидения – 2021

Манижа выступала в первом полуфинале Евровидения – 2021 под третьим номером Фото: REUTERS

По итогам первого полуфинала Евровидения – 2021 в финал международного песенного конкурса прошли представители десяти стран – России, Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что российская певица Манижа с песней Russian Woman («Русская женщина») попала в финал конкурса, который в этом году проходит на арене Ahoy в Роттердаме.

Она выступала под третьим номером после музыкантов их после представителей Литвы и Словении. Всего же в выступлении Манижи были задействованы пять человек – сама исполнительница и четыре бэк-вокалиста.

Финал состоится 22 мая, в него пройдут по десять победителей двух полуфиналов, а также представители Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции и Нидерландов.

Посмотреть прямую онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения-2021 можно на нашем сайте.