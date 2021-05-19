В Китае накренился 300-метровый небоскреб, люди эвакуированы

Люди поспешили покинуть накренившееся здание Фото: Кадр видео

В китайском Шэньчжэне по невыясненным пока причинам неожиданно зашатался и накренился 300-метровый небоскреб, в котором расположены многочисленные магазины, передает британская телерадиовещательная корпорация ВВС.

Наклонилась 73-этажная высотка под названием SEG Plaza, где располагаются торговые точки и офисы. Сообщается, что как только знание зашаталось, люди в панике стали из него выбегать, а потом уже на улице – фотографировать накренившийся небоскреб и снимать толпу народа. Все покупатели и сотрудники расположенных в высотке магазинов эвакуированы.

Местные власти причину произошедшего выяснить пока не могут. Землетрясений в этом регионе зафиксировано не было. Уточняется, что здание SEG Plaza высотой более 300 метров было построено около 20 лет назад. Предварительный осмотр показал, что никаких трещин в его основании нет, внешние стены не повреждены.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале марта в китайской провинции Фуцзянь обрушилось шестиэтажное здание гостиницы, погибли люди.