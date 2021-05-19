Палестинцы призвали исключить Израиль из числа участников Евровидения

Израиль представила певица Эден Алене с песней «Set Me Free» («Освободи меня») Фото: REUTERS

Во вторник, 18 мая, перед концертным залом Ahoy в Роттердаме, на арене которого в этом году проходит международный музыкальный конкурс Евровидение, прошла демонстрация в поддержку Палестины. В акции приняли участие около 100 человек, они призывали исключить Израиль или, по крайне мере, не аплодировать израильской певице во время ее выступления в первом полуфинале.

Один из организаторов митинга – проживающий в Нидерландах палестинец по имени Ибрагим, в беседе с ТАСС рассказал, что участники этой демонстрации считают, «что нельзя давать такую большую площадку для выступлений оккупанту», тем более в стране, «которая заботится о соблюдении прав человека и является участником многих международных соглашений». При этом он признал, что вряд ли организаторы Евровидения отстранят исполнительницу из Тель-Авива от конкурса, и призвал зрителей хотя бы не аплодировать ей.

Израиль на Евровидении представила певица Эден Алене с песней «Set Me Free» («Освободи меня»). Как писал сайт kp.ru, она вышла в финал конкурса.

Посмотреть прямую онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения-2021 можно на нашем сайте.