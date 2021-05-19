В США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае

В Конгрессе США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о необходимости дипломатического бойкота Олимпийских игр в Китае.

- Я предлагаю и присоединяюсь к тем, кто это тоже предлагает, дипломатический бойкот. Давайте не будем оказывать честь китайскому правительству поездкой глав государств в Китай, — сказала она.

На призыв отреагировал пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй. Он отметил, что попытки политиков США вмешаться во внутренние дела Китая "обречены на провал". Кроме того, Китай выступает против политизации спорта, добавил Пэнъюй.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты хотят убедить своих союзников и партнеров вместе с ними бойкотировать зимние Олимпийские игры в Китае. По его словам, это одна из тем, которые находятся "на повестке дня и сейчас, и на перспективу".