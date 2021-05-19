Автолюбителям рассказали о "летнем" штрафе на полмиллиона рублей

Юрист рассказала о "летнем" штрафе на полмиллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный юрисконсульт компании "Правокард" Анна Куклева рассказала россиянам о крупном штрафе, который может грозить летом.

Так, во время отдыха на свежем воздухе водители могут заехать в особо охраняемую природную территорию.

- Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. При выявлении нарушений, связанных с охраной окружающей среды и природопользования штраф может быть наложен как на водителя, физическое лицо, так и на юридическое лицо. Размере штрафа зависит от конкретного нарушения и может составлять 1,5-5 тысяч рублей для физических лиц, а также от 50 000 до 500 000 рублей, — приводит слова эксперта портал Autonews.

Максимальные штрафы грозят юридическим лицам. Обычно такие зоны ограждаются и имеют особые обозначения. Однако даже при отсутствии оных въезд в охраняемую зону будет караться штрафом. Россиянам посоветовали перед выездом куда-либо проверить территории на публичной кадастровой карте.

Ранее управляющий партнер компании "Позиция права" Егор Редин рассказал, какие новые штрафы для автомобилистов появились в России и начнут действовать в 2021 году. Так, в КоАП теперь есть норма, согласно которой водителей ждет предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей за оставление разукомплектованных или брошенных машин. По словам специалиста, в неюридической среде такую меру прозвали "штраф за автохлам".