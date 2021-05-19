Правительство РФ упростило процедуру регистрации по месту жительства и месту пребывания Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры регистрации по месту жительства и месту пребывания с 1 июля 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

- Зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания станет проще благодаря переводу этих госуслуг в электронный формат. Так, для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг, — гласит сообщение пресс-службы.

После обработки запроса россиянам останется только поставить отметку о регистрации в паспорт. Также оформить временную регистрацию можно будет по почте или на едином портале.

Правительство упростило порядок оформления выплат на приобретение жилья для молодых семей. Постановление подписал председатель кабинета министров Михаил Мишустин. По новому, упрощенному, порядку подать документы можно не только лично, но и дистанционно с помощью портала Госуслуг.