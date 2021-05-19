"Лента" купит сеть супермаркетов Billa

"Лента" выкупит сеть супермаркетов Billa. Фото: сайт "Ленты"

Торговая сеть "Лента" приобретет сеть супермаркетов Billa за 215 миллионов евро. Об этом сообщила пресс-служба "Ленты".

- "Лента" заключила соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за €215 млн денежными средствами. Сделка значительно ускорит экспансию "Ленты" в Москве за счет приобретения зрелых торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж, — гласит текст сообщения.

В релизе отмечается, что после этой сделки общая доля "Ленты" на ранке продуктового ретейля в столице России и Подмосковье составит около 3%.

После этого в сеть "Ленты" интегрируют 161 купленный супермаркет, включая логистическую инфраструктуру и сотрудников. Как тогда они будут переведены под бренд "Ленты", "Билла Россия" прекратит свое существование.

Ранее крупный отечественный ретейлер "Магнит" сообщил о покупке розничной сети "Дикси", под управлением которой находится 2 651 магазин в России. Как уточняется цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей и подлежит определенным корректировкам, которые зависят, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала.