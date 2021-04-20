Песков назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес Петрова и Боширова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле считают абсурдными обвинения чешской стороны в адрес россиян Александра Петрова и Руслана Боширова и не станут анализировать их и проверять, пересекали ли граждане России границу. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Такие абсолютно абсурдные обвинения не являются поводом для какого-то анализа. Факт пересечения границы этими россиянами не будет проверяться, - сказал пресс-секретарь российского президента.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне премьер-министр Чехии заявил, что власти государства подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого власти Чехии объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов, а местные правоохранители объявили в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

18 апреля российская сторона объявила об ответных мерах: персонами нон грата были объявлены 20 сотрудников посольства Чехии. Российское министерство иностранных дел подчеркнуло, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году являются абсурдными, голословными и надуманными.

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