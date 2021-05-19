Программу детского туристического кешбэка запустят 25 мая 2021 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Программа детского туристического кешбэка должна быть запущена в текущем месяце - 25 мая. Об этом сообщает заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в развитие туризма планируется привлечь около двух трлн рублей частных инвестиций до 2030 года.

Напомним, ранее Ростуризм опубликовал проект постановления правительства для реализации частичного возврата средств на путевки в детские оздоровительные лагеря. Как сообщалось, компенсации за отдых в рамках программы детского туристического кэшбэка могут составить до 50 процентов от стоимости путевки, однако общая сумма выплат не будет превышать 20 тысяч рублей. Поездки можно будет совершить до 15 сентября 2021 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в текущем году правительство выделит пять миллиардов рублей на эту программу.