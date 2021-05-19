Британцы не увидели угрозы в российской военной базе в Арктике

Читатели Daily Mail отреагировали на информацию о российской авиабазе на архипелаге Земли Франца Иосифа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Великобритании отреагировали на информацию о российской авиабазе Нагурское на архипелаге земли Франца Иосифа. Материал Daily Mail рассказывает о ядерной угрозе, якобы исходящей от военной базы. В статье утверждается, что Россия решила провести экспансию Арктики.

Как сообщается в публикации, Москва подала в ООН заявку на расширение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. Авторы заявляют, что Россия оценивает полезные ископаемые в Арктике в 30 триллионов долларов.

Большинство читателей не поддержали истерии авторов материала по этому поводу, обратив внимание, что Россия присутствует в регионе уже несколько десятков лет.

«Если ваша нога ступила на землю, она ваша. Это правило действует на протяжении веков», – пишет пользователь с ником Donald.

«Острова входят в состав Российской Федерации. Они не просто забрали их и построили там базу», – ответил ему illuminated_one.

«Байден со всем этим разберется. Правда, если это займет не больше 15 минут. Потом он просто заснет!» – пошутил читатель под ником Pusser1975.

«Россия ближе к Арктике, чем мы к Гибралтару. Зачем мы на нее претендуем», – задался вопросом andrews mate geoff.

Сайт kp.ru писал об экскурсии для иностранцев по самой северной российской военной базе.