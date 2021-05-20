Психолог рассказала, что коронавирус приводит к кислородному голоданию мозга

От последствий коронавируса страдают не только тяжело переболевшие COVID-19, но и перенесшие болезнь в легкой форме Фото: Александр ГЛУЗ

Люди, переболевшие коронавирусом, даже после выздоровления довольно долго ощущают апатию, усталость и повышенную раздражительность. Как пояснила медицинский психолог Клиники медицинской реабилитации Пироговского Центра Татьяна Коробова в беседе с «Комсомольской правдой», такие симптомы в первую очередь связаны с нейропсихологическими последствиями для головного мозга.

- Если заболевание протекало серьезно, то это значит, что мозг подвергся гипоксии, кислородному голоданию. Поэтому снижение работоспособности, апатия, равнодушие, - это действительно последствия органических процессов в головном мозге, - пояснила она.

При этом специалист отметила, что «нельзя здесь исключать и психологический компонент».

- Человек чувствует дискомфорт от того, что он не такой активный, как был, что многие вещи ему даются труднее, чем до болезни. И вот здесь может присоединяться психологический компонент постковидного синдрома – недовольство своей работоспособностью и активностью, своей жизненной энергией, потеря интереса к жизни. Это те проявления, которые можно назвать субдепрессивными. Это когда признаки депрессии есть, но они не резко выражены и не дотягивают до клинического диагноза, - уточнила Татьяна Коробова.

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