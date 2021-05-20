Психолог рассказала, как побороть депрессию после коронавируса

Восстановление организма после ковида проходит непросто Фото: Shutterstock

Медицинский психолог Клиники медицинской реабилитации Пироговского Центра Татьяна Коробова в беседе с «Комсомольской правдой» рассказала, как побороть депрессию после коронавируса.

В первую очередь – не нужно замыкаться в себе, общаться и обязательно гулять, вести здоровый образ жизни, полноценно и разнообразно питаться. Кроме того, очень важно понимать, что усталость и апатия – это нормальный ход восстановления организма после болезни, нельзя себя ругать за то, как вы ее перенесли.

– Повторяйте себе, как мантру: это нормальный ход восстановления организма после болезни, – рекомендует психолог. – Ведь, когда мы болеем гриппом, то, что у нас повышается температура, это нормально. Так и при ковиде, такое общее сниженное состояние, – это норма для времени восстановления после перенесенной инфекции.

Татьяна Коробова также советует переключить внимание на положительные стороны, если становится грустно: «Вы уже переболели, вы через это прошли без катастрофических последствий. Так что сейчас время жить полноценной жизнью».

– Если давит тревога, опасаетесь негативных последствий перенесенного заболевания, перестаньте читать об ужасах постковида - не кормите свою тревожность. Решать проблемы будете по мере их поступления, – подытожила эксперт.

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