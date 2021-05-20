Умер Кэнтаро Миура, автор известной манги "Берсерк" Фото: соцсети

В возрасте 54 лет ушел из жизни автор известного во всем мире комикса-манга «Берсерк» Кэнтаро Миура. О его смерти сообщает издательство Hakuensha, где уточнили, что причиной смерти стал разрыв аорты.

«С прискорбием сообщаем, что в возрасте 54 лет от разрыва аорты умер мангака Кэнтаро Миура», - говорится в сообщении на сайте издательства, где также выразили глубокую благодарность автору за многолетний труд, а также поблагодарили читателей за неизменную поддержку.

Манга «Берсерк» Кэнтаро Миура впервые вышла в 1989 году и выходит по сей день, а также она была дважды экранизирована. Согласно данным телеканала TV Asahi , манга «Берсерк» входит в топ-100 самых популярных комиксов-манга за всю историю. На сегодняшний день продано более 40 миллионов экземпляров комикса, который рассказывает о приключениях вооруженного гигантским мечом наемника Гатса в мире, напоминающем средневековую Европу.