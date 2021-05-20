Лавров удивился поведению журналистов из США на переговорах с Блинкеном Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкином удивился поведению американских журналистов, которые вопреки традиции решили не выкрикивать главам внешнеполитических ведомств вопросы в конце протокола.

Глава МИД РФ ранее неоднократно критиковал представителей американской прессы, которые обычно выкрикивают интересующие их вопросы.

«Смотрите, даже ваши журналисты сегодня не задают вопросы», - с улыбкой сказал российский министр, обратившись к госсекретарю США.

После этой шутки Лаврова некоторые представители СМИ все-таки спросили глав внешнеполитических ведомств несколько вопросов, в том числе о судьбе газопровода «Северный поток-2», однако не получили ответов.

Как писал сайт kp.ru, переговоры Лаврова и Блинкена в Рейкьявике продолжались около двух часов. Министр иностранных дел России назвал состоявшуюся беседу с новым американским коллегой «конструктивной», отметив, что руководитель госдепартамента и его команда готовы вместе с Москвой «разбирать завалы» в двухсторонних отношениях, которые остались от предыдущих президентских администраций США.