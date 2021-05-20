Сбой в работе почты Mail.ru произошел 20 мая 2021. Фото: Евгения ГУСЕВА

Российские пользователи зафиксировали массовый сбой в работе портала Mail.Ru. Об этом в четверг, 20 мая, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает состояние и работоспособность популярных интернет-ресурсов в режиме реального времени.

Более половины пользователей Mail.Ru (60 процентов), сообщивших о сбое, отметили неполадки в работе электронной почты. Еще 24 процента пожаловались на проблемы с работой поисковика, около 8 процентов не могут зайти на страницу.

Жалобы на неполадки поступают в основном от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани и Екатеринбурга.

Напомним, несколько дней назад, 17 мая, у портала уже была похожая проблема. Тогда представители сервиса отметили, что почта немного "приболела", и обещали в скором времени поправить неполадки со входом и доставке писем.