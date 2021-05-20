Зеленский заявил, что обыски в мэрии Киева и у окружения Кличко связаны с коррупцией

Владимир Зеленский, Фото: REUTERS

Обыски в мэрии Киева и у окружения Кличко связаны с фактами коррупции. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что нынешний мэр Киева ему не конкурент на выборах.

«Касательно обысков у окружения Кличко, а их было уже 50-70, хочу сказать: не нужно было воровать деньги из государственного бюджета. Все справедливо, мне кажется», - заявил глава незалежной в ответ на вопрос о причинах обысков в мэрии Киева и у представителей окружения мэра.

Кроме того, украинский лидер заявил, что Кличко ведет себя публично неправильно, постоянно названивает ему и пытается встретиться. Как отметил Зеленский, он лично ничего не имеет против Кличко, однако в его окружении, по словам президента Украины, «много нечестных людей».

Напомним, накануне киевский мэр рассказал подробности о том, как вооруженные люди ворвались в его подъезд. В Службе безопасности Украины позже сообщили, что сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью проводили там следственные действия в рамках дела о производстве фальсифицированных нефтепродуктов.