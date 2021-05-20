В медицине Липецкой области внедряются передовые московские практики

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов требует от медицинского руководства постоянно отслеживать, что не нравится людям, выявлять проблемы и менять подход к работе. Фото: липецкаяобласть.рф

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что обсудил с руководителями учреждений здравоохранения региона модернизацию липецкой медицины и необходимость скорейшего внедрения передовых московских практик в первичное звено здравоохранения нашего региона.

«Мы должны отобрать передовые практики столицы и внедрить в липецкое здравоохранение, с учётом местной специфики, – настаивает Игорь Артамонов. – При этом важно учесть запросы липчан».

Губернатор констатировал, что в региональной сфере здравоохранения ряд проблем. Пациенты не удовлетворены уровнем медицинской помощи. Персонал больниц и поликлиник недостаточно пациентоориентирован. В учреждениях здравоохранения некомфортные условия для пребывания пациентов. На медицинские кадры нерационально распределена нагрузка. Глава региона поручил руководству медицинских учреждений в ближайшее время подготовить и реализовать предложения для решение этих вопросов.

«Медицина должна быть клиентоориентированной. Требую постоянно отслеживать, что не нравится людям, выявлять проблемы и менять подход к работе. Между медиками и пациентами должна быть выстроена эффективная коммуникация», – подчеркнул Игорь Артамонов.