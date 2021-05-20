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Политика20 мая 2021 14:35

Зеленский высказался за прямой диалог с Путиным по Донбассу

Нормандский формат становится тесным для разрешения конфликта в Донбассе, считает президент Украины
Абдулла ШАКИРОВ
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Владимир Зеленский считает необходимым провести прямой разговор с Путиным о конфликте в Донбассе

Владимир Зеленский считает необходимым провести прямой разговор с Путиным о конфликте в Донбассе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Урегулирование конфликта в Донбассе должно проходить не только в рамках площадки «нормандской четверки», но и посредством прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Я выступаю действительно за параллельный прямой разговор с президентом Российской Федерации», – сказал он на пресс-конференции в четверг, 20 мая 2021.

В четверг президент Украины анонсировал всеукраинский референдум о путях решения ситуации в Донбассе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил контакты по подготовке возможной встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что «процесс идет непросто» и никаких сроков нет.

Напомним, Зеленский в своем видеообращении предложил Путину встретиться «в любой точке Донбасса» для обсуждения мира в регионе. Президент России в свою очередь заявил, что для начала Киев должен обсудить этот вопрос с представителями ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер пригласил украинского коллегу для переговоров в Москву, но в Раде отметили, что такой вариант был бы неприемлем. Позже глава незалежной назвал Ватикан идеальным местом для такой.

Украинский кризис