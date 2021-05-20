Путин: милитаризации экономики в России нет и в помине Фото: REUTERS

В России нет милитаризации экономики: по расходам на оборону РФ находится в конце первой десятки стран мира. Об этом в четверг, 20 мая, заявил российский президент Владимир Путин во время заседания оргкомитета «Победа».

- Милитаризации экономики в России нет и в помине, Россия не идет по такому пути. Наша страна находится на последних строчках в десятке по вложениям бюджетных средств в оборону. Россию опережают Соединенные Штаты и даже Япония, - отметил Владимир Путин.

Глава государства также отметил, в России на национальную оборону в этом году выделяется три триллиона 116 миллиардов рублей. При этом у США расходы уже превысили 770 миллиардов долларов.

Как писал сайт kp.ru, в ходе сегодняшнего заседания российский лидер Владимир Путин также сказал, что Россия иногда сталкивается с попытками что-то от нее «откусить». Президент предупредил, что она «выбьет зубы» всем, кто попробует это сделать, и залог этого - развитие вооруженных сил.