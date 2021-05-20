Никарагуа зарегистрировала вакцину «Спутник Лайт» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Никарагуа зарегистрировали на территории страны российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом в четверг, 20 мая, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

- РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против коронавирусной инфекции министерством здравоохранения Республики Никарагуа, - сообщила пресс-служба фонда.

Российская вакцина «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», разработанной научным центром имени Гамалеи. Эффективность однокомпонентного препарата по итогам испытаний составила 79,4 процента. При этом показатель эффективности на уровне около 80 процентов превышает показатели эффективности многих вакцин, которые требуют два укола.

Как ранее писал сайт kp.ru, по словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, российский препарат «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот уже через три недели.