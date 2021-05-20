Глава Минобороны Израиля заявил о готовности расширить военную кампанию против ХАМАС Фото: REUTERS

Израиль готов расширить свою военную кампанию против ХАМАС до любых пределов. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил глава министерства обороны государства Бени Ганц в ходе встречи с военнослужащими на юге страны.

- Мы полностью готовы расширить кампанию до любых необходимых пределов. Мы давно отбросили ХАМАС в прошлое и вернуться ему не позволим. Израильская сторона действует с полной решимостью и политической ответственностью, поддерживая постоянный контакт со своими друзьями на международной арене, главным из которых являются Соединенные Штаты, - заявил министр.

Бени Ганц отметил, что партнеры Израиля поддерживают право страны Израиля на самооборону и цель по достижению долгосрочного спокойствия в регионе.

Он также заявил, что основной тактикой ХАМАС является создание «периодов тишины, чтобы потом мощным залпом в сторону городов Израиля. По словам министра обороны, Израиль к такой тактике готов.

Ранее телеканал Channel 12 сообщил, что израильские власти не пойдут перемирие с радикальным палестинским движением ХАМАС по меньшей мере до этой пятницы, 21 мая.