Channel 12: Перемирия Израиля с ХАМАС не будет до 21 мая

Израильская армия и палестинцы обмениваются ударами с 10 мая Фото: REUTERS

Власти Израиля не согласятся пойти на перемирие с радикальным палестинским движением ХАМАС по меньшей мере до пятницы, 21 мая. Об этом сообщает телеканал Channel 12 со ссылкой на источники в силовых структурах еврейского государства.

По словам собеседников канала, «израильские силовики и политики сходятся во мнении о том, что перемирия не будет до пятницы».

Напомним, как писал сайт kp.ru, новый виток напряженности между Израилем и Палестиной возник поле того, как «Бригады Иззэддина аль-Кассама», (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) выдвинула израильским властям ультиматум с требованием отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

В понедельник, 10 мая, палестинские радикалы выпустили более тысячи ракет по израильской территории, часть из них перехватила система противоракетной обороны «Железный купол». В ответ Израиль нанес серию авиаударов по объектам ХАМАС в секторе Газа С начала обмена ударами, по данным палестинского Минздрава, погибли более 250 человек, в том числе десятки женщин и детей. С израильской стороны погибли как минимум 12 человек.

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Пылающий каждый день все более ярко конфликт между Израилем и Палестиной очередной раз напомнил миру, сколько узлов противоречий завязано на этом кусочке земли. У каждой стороны свой взгляд на ситуацию и свои убеждения, отступаться от которых, похоже, не готовы ни израильтяне, ни палестинцы. Мы пригласили в эфир радио «Комсомольская правда» представителей обеих конфликтующих сторон и выслушали их доводы (подробности).