Курьеры в 13 городах России получают больше, чем в среднем по регионам

В основном курьеры работает с платформами сервисов доставки готовой еды и продуктов, реже – в службе доставки интернет-магазинов, логистических компаниях и курьерских службах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исследование Центра стратегических разработок (ЦСР) и Общероссийского народного фронта показало, что в среднем курьеры получают 399 рублей в час.

При расчете зарплат исследователи исходили из средней выработки в 165 часов в месяц. Таким образом, ежемесячно курьеры получают в среднем 65,8 тысяч рублей. При этом в ЦСР отметили, что 25% курьеров работают по 20 часов в неделю, а еще четверть трудятся по 45 часов и больше, пишет РБК.

Согласно исследованию, в Саратове доход курьеров составляет 79,8 тысячи рублей в месяц при средней зарплате по региону в 29,2 тысячи, а в Казани – 85,4 тысячи рублей против 34,6 тысячи. Зарплата курьера в Барнауле в два раза превысила среднюю по городу – 53,2 тысячи против 26,2 тысячи, в Краснодаре соотношение зарплат составило 74,2 тысячи – 33,5 тысячи. Наименьший разрыв был зафиксирован в Калининграде – 45,3 – 39,1, Санкт-Петербурге – 70,5 — 59,7 и Екатеринбурге – 50 – 37,6. Только в Москве средняя зарплата курьеров оказалась ниже региональной – 55,6 тысячи рублей при средней в 87,1 тысячи.

Уточняется, что 18% курьеров получат ежедневные выплаты, 49% – еженедельные. В основном курьеры работает с платформами сервисов доставки готовой еды и продуктов, реже – в службе доставки интернет-магазинов, логистических компаниях и курьерских службах-агрегаторах. Выяснилось, что для 65% курьеров доставка является единственным заработком, а у 20% курьерская деятельность формирует основную часть доходов. Исследование проводилось на основе опроса 2 тысяч человек в 14 городах России.