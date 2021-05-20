Титов: замена трудовых мигрантов заключенными должна быть добровольной Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Замена трудовых мигрантов заключенными, в случае принятия такой инициативы на территории России, должна осуществляться только на добровольной основе. Об этом в четверг, 20 мая, заявил уполномоченный при российском президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя соответствующее предложение Федеральной службы исполнения наказаний.

Как писал сайт Kp.ru, сегодня глава ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных для работы в тех сферах, куда в настоящее время приглашают трудовых мигрантов. Он отметил, что в России сегодня 188 тысяч человек имеют право подать заявление на замену наказания на принудительные работы.

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