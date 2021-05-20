Киев выдвинул условие встречи Путина и Зеленского

Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным только при условии обсуждения вопросов Крыма и Донбасса Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным только при условии обсуждения вопросов Крыма и Донбасса – для Украины это ключевые темы диалога, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что Киев готов к разговору с Путиным, хоть организация встречи двух лидеров дается с большим трудом.

«Темой должны стать, безусловно, Крым и Донбасс», – цитирует Кулебу ТАСС.

По словам главы украинского МИД, Зеленский готов «очень жестко» отстаивать интересы Украины. Точные сроки встречи президентов Кулеба называть не стал.

Как писал сайт KP.ru, в четверг Зеленский высказался за прямой диалог с Путиным по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил контакты по подготовке возможной встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что «процесс идет непросто» и никаких сроков нет.

Напомним, что Севастополь и Крым снова вошли в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума, на котором за это проголосовало подавляющее большинство населения полуострова. Ряд стран и Украина отрицают итоги плебисцита, хотя он был проведен в полном соответствии с Уставом ООН.