Захарова — Зеленскому: «Отметить День вышиванки в косоворотке — бесценно» Фото: СОЦСЕТИ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала путаницу, которая произошла у президента Украины Владимира Зеленского в День вышиванки: политик перепутал национальную одежду и надел русскую косоворотку. На своей странице в социальной сети Facebook Мария Захарова разъяснила украинскому лидеру, почему разрез на этой одежде располагался не посередине груди.

- Всё смешалось в доме Зеленского. Владимир Александрович, отметить «День вышиванки» в косоворотке бесценно. Дмитрий Лихачёв считал, что её разрез не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону. Нужно это было для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу. Держитесь там. Сейчас начнётся, - написала представитель МИД России.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский опубликовал в своем аккаунте в Instagram фото, на котором они вместе с супругой запечатлены в национальной одежде. В стране 20 мая празднуется День вышиванки, однако пользователи интернета обратили внимание на схожесть костюма президента Украины с русской косовороткой.