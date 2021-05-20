Перемирие между Израилем и ХАМАС может начаться в первые часы 21 мая Фото: REUTERS

Перемирие между Израилем и ХАМАС может начаться в первые часы в грядущую пятницу, 21 мая, после одобрения обеих сторон. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил дипломатический источник агентства ТАСС в Египте, выступающий в качестве посредника по урегулированию между сторонами конфликта.

- Прекращение огня может вступить в силу в первые часы пятницы после одобрения данного предложения израильским правительством и палестинскими фракциями, - сообщил он.

При этом местное телевидение сообщает, что Израиль принял решение о прекращении ударов по палестинской Газе.

Агентство Reuters сообщает, что представитель ХАМАС также подтвердил «взаимное и одновременное» с израильской стороной в 02:00 по московским часам.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Кабинет безопасности Израиля сегодня вечером начал обсуждение вопроса об одностороннем прекращении огня в противостоянии с боевиками из сектора Газа. Режим прекращения огня, по данным израильского государственного радио, может начаться уже в эту пятницу.

При это накануне глава Минобороны Израиля заявил, что его государство готово расширить свою военную кампанию против ХАМАС «до любых пределов».