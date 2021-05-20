Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул территорию государства. Об этом в четверг, 20 мая, сообщило российское посольство изданию РИА Новости.

Северная Македония решила объявить персоной нон грата и выслать российского дипломатического сотрудника 19 мая, не объяснив причины подобного шага. Министерство иностранных дел России сообщило, что осуждает такие действия Северной Македонии, а также пообещало, что российская сторона на высылку своего дипломата примет ответные меры.

По мнению члена российского Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова подобный недружественный шаг со стороны Северной Македонии объясняется желанием этого государства «понравиться Европейскому союзу».

Как ранее писал сайт kp.ru, по словам главы МИД балканской республики Буяра Османи, Северная Македония рассчитывает, что ее отношения с Россией после высылки российского дипломата не изменятся.