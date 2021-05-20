Власти Израиля одобрили прекращение огня по ХАМАС

Кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня с ХАМАС Фото: REUTERS

Поздним вечером в четверг, 20 мая, кабинет безопасности Израиля большинством голосов одобрил решение в одностороннем порядке прекратить огонь по контролируемому радикальным палестинским движением ХАМАС сектору Газа, передает 7-й канал израильского телевидения.

Режим прекращения огня вступит в силу уже совсем скоро, в 02:00 по московскому времени 21 мая. Агентство Reuters сообщает, что представитель ХАМАС подтвердил «взаимное и одновременное» прекращение огня в два часа ночи пятницы. Пока же, по данным арабских телеканалов, обстрелы с обеих сторон продолжаются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ходе беседы с журналистами в штаб-квартире ООН глава палестинского министерства иностранных дел Рияд аль-Малики сказал, что объявление Израилем о прекращении огня в одностороннем порядке – это хороший знак, однако этого шага будет недостаточно, поскольку ключевой вопрос конфликта – Иерусалим.