Глава МИД Палестины назвал недостаточным прекращение огня со стороны Израиля Фото: REUTERS

Объявление Израилем о прекращении огня в одностороннем порядке – это хороший знак, однако данного шага будет недостаточно, ведь ключевой вопрос конфликта – Иерусалим. Об этом в четверг, 20 мая, заявил глава палестинского министерства иностранных дел Рияд аль-Малики в ходе беседы с журналистами в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

- Может, они объявят перемирие в одностороннем порядке. Это хорошо, что массовые убийства, агрессия остановятся. Однако этого совершенного недостаточно, ключевой вопрос – Иерусалим, - отметил министр.

Сегодня вечером израильский кабинет безопасности официально подтвердил, что принял инициативу Египта по взаимному прекращению огня сторонами палестино-израильского конфликта.

Ранее в российском министерстве иностранных дел сообщили, что РФ осуждает применение силы в отношении мирных жителей Израиля и Палестины и призывает немедленно прекратить конфронтацию.