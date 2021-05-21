ГАЗ начал серийное производство нового автомобиля «Газель NN»

ГАЗ начал серийное производство нового коммерческого автомобиля «ГАЗель NN». Фото: gazgroup.ru

Горьковский автозавод (ГАЗ) начал серийное производство нового коммерческого автомобиля «Газель NN», выпуск первого авто приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода, а название города нашло свое отражение в названии модели. Об этом завод сообщил на своем официальном сайте.

Отмечается, что выпуск «Газели NN» начался с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов весом 3,5 тонны, а в будущем на платформе «NN» будет создаваться «широкий модельный ряд автомобилей нового поколения полной массой от 2,5 до 4,6 тонны с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники для российского и экспортных рынков».

В сообщении завода подчеркивается, что «Газель NN» – это не только новая модель легкого коммерческого автомобиля, но и «родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ», а также «платформа для дальнейшего развития».

Основное отличие этой моделей от других – «переход от аналоговой к цифровой модели управления», «принципиально новая электронная архитектура», благодаря которой автомобиль из простого инструмента в руках водителя превратится в «помощника и партнера, полноценного участника дорожного движения».