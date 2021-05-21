В Москве накрыли мошеннический кол-центр, обманывавший пенсионеров

Банда телефонных мошенников обманывала доверчивых пенсионеров под видом сотрудников Центробанка или арбитражного суда Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве выявили мошеннический кол-центр, который обманывал пенсионеров, предлагая им получить несуществующие компенсации за ранее купленные лекарства и оказанные медицинские услуги.

Об операции по нейтрализации крупной банды телефонных мошенников, сообщила пресс-служба международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и расследовании интернет-преступлений, чьи эксперты активно помогали следователям и оперативникам столичного главка уголовного розыска МВД. Задержаны 16 подозреваемых.

Отмечается, что «кол-центр» размещался под вывеской юридической фирмы. Чтобы войти в доверие к пожилым людям, мошенники представлялись сотрудниками Центробанка или арбитражного суда, а своим потенциальным жертвам называли не только их имя и адрес, но и стоимость купленных ими лекарств.

Вымышленную «компенсацию от государства можно было получить, только оплатив «госпошлину» в размере 15% от суммы возврата, «страховой взнос» или налог. Доверчивые пенсионеры переводили авантюристам от 50 тысяч до миллиона рублей, а преступники выводили деньги через систему мгновенных денежных переводов. По данным следствия, таким образом мошенники обманули по меньшей мере 50 человек, но число пострадавших от их действий пожилых людей может быть гораздо больше.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, как телефонные мошенники выманили у 54-летней женщины 400 миллионов рублей, эта сумма стала рекордной по объему украденных средств у одного человека в нашей стране.