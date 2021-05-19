Мошенники выманили у россиянки 400 миллионов рублей

Обманщики представились женщине сотрудниками ее банка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В прошлом году телефонные мошенники смогли выманить у россиянки 400 миллионов рублей – эта сумма стала рекордной по объему украденных средств у одного человека в нашей стране, рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

Он уточнил, что 54-летняя женщина, которая стала жертвой крупного обмана, была клиентом другого банка, не Сбера. Мошенники позвонили ей, представились сотрудниками службы безопасности ее кредитной организации и заявили, что «сейчас будут спасать деньги». Женщина добровольно сообщила им, что у нее на счету в этом банке находится 14 миллионов рублей, согласилась снять часть суммы и перевести авантюристам.

Потом она рассказала, что в другом банке у нее хранится еще 38 миллионов рублей, после чего услышала от собеседников, что «это деньги очень серьезные», поэтому ей сейчас позвонит «сотрудник ФСБ» и будет ею «заниматься». Поговорив с «представителем ФСБ», женщина еще целый месяц снимала деньги со своих счетов и отправляла их «спасателям», передает РБК.

Напомним, как писал сайт kp.ru, банковские мошенники в последние годы стали более активны. Как показало исследование Tinkoff Data, с подобными «специалистами» сталкивались девять из десяти россиян. То есть, преступники успели обзвонить 90% населения страны.

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