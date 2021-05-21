Вильфанд предупредил об «опасном солнце» в регионах России 21-24 мая 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Пензенской, Оренбургской, Челябинской областях и некоторых других регионах России в ближайшие дни будет «опасное солнце»: уровень ультрафиолетового излучения поднимется до высоких отметок. Наиболее «опасным» солнце будет в республиках Северного Кавказа и на юге Краснодарского края 21 мая, а 23 и 24 мая - в регионах Горного Алтая. Об этом в пятницу, 21 мая, предупредил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- В грядущее воскресенье ультрафиолетовый индекс шесть-семь будет в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, а также в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Индекс восемь будет проявляться в северо-кавказских республиках и в южной части Краснодарского края. Также высокий индекс ультрафиолетового излучения в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, на юге Саратовской областей, в ЕАО и Хабаровском крае, - сообщил синоптик в интервью агентству ТАСС.

«Опасное» солнце до конца этой недели также будет на юге Челябинской и Курганской областей: там индекс ультрафиолетового излучения будет достигать шесть-семи единиц.

Ранее глава Гидрометцентра предупредил жителей нескольких российских регионов об аномальной жаре в конце мая. По словам Романа Вильфанда пожарная опасность в лесах будет сохраняться на уровне четвертого-пятого класса.