Минобрнауки предложило внедрить в дипломы QR-коды с портфолио Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство науки и высшего образования России в настоящее время прорабатывает вопрос использования в дипломах об образовании и квалификации QR-кодов, через которые работодатели смогли бы получить доступ к портфолио выпускника. Об этом в пятницу, 21 мая, говорится в ответе замглавы ведомства Петра Кучеренко на обращение депутата Государственной думы Елены Строковой.

- Сейчас министерство прорабатывается вопрос об использовании графических идентификаторов в данных документах для обеспечения доступа работодателей к портфолио выпускников. Минобрнауки также подготовило предложения по формированию цифрового профиля компетенций и достижений россиян, - говорится в письме, которое цитирует агентство ТАСС.

Петр Кучеренко объяснил, что туда предлагается вносить индивидуальные документально подтвержденные достижения, которые предъявляют по порядку приема на обучение по образовательным программам высшего образования. Например, речь идет о достижениях в профессиональном спорте, значках ГТО, дипломах с отличием, волонтерской деятельности, участии в олимпиадах и конкурсах.

Заместитель главы Минобрнауки добавил, что перечень таких индивидуальных достижений устанавливается организацией самостоятельно в правилах приема.

Напомним, в начале года российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами конкурса «Учитель года» сообщил, что российские власти сделают все, чтобы образование на территории страны было самым современными.