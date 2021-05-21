Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции на территории России остается напряженной, регионам государства еженедельно следует проводить анализ эпидемиологической обстановки и принимать решения по ограничениям, исходя из нее. Об этом в пятницу, 21 мая, заявил в ходе беседы с журналистами глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко, чьи слова передает пресс-служба ведомства.

- Министр отметил, что ситуация с коронавирусом остается напряженной. Регионам рекомендовано принимать решения по ограничениям на основе еженедельного анализа ситуации, - говорится в сообщении.

Михаил Мурашко отметил также, что профилактические осмотры граждан страны, после приостановки в пандемию, уже возобновлены в 83 российских регионах. Глава Минздрава добавил, что следует обеспечить возможность привиться от коронавирусной инфекции направляемым на стационарное или санаторно-курортное лечение.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что ситуация с распространением коронавируса в России в настоящее время является стабильной, а продление майских выходных позволило избежать роста заболеваемости в государстве.