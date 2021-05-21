Илон Маск заявил о глобальных изменениях в мире через 50 лет Фото: REUTERS

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что все в мире изменится через 50 лет: людей ждут перемены в технологиях, космические путешествия, исследования ДНК. Об этом глава компаний Tesla и SpaceX сообщил в ходе своего выступления на российском форуме «Новое знание».

- Нужно развивать машины, корабли, все это будет электрическим в будущем. Энергия будет меняться - будем использовать больше солнечной энергии. И мы будем приближать этот день, - подчеркнул он.