Илон Маск рассказал, как человечеству выбраться за пределы Солнечной системы Фото: REUTERS

Американский предприниматель Илон Маск рассказал, как человечеству выбраться за пределы Солнечной системы. В пятницу, 21 мая, глава компаний Tesla и SpaceX выступил на российском форуме «Новое знание».

- Самый эффективный способ это сделать - с помощью законов физики, использовать антиматерию. Для того, чтобы было 10-20 процентов скорости света, и получилось выбраться за пределы Солнечной системы. И важно - когда будет город на Марсе. Когда получится заселить его, и получиться вылететь за пределы Солнечной системы. И дальше будет большой прыжок вперед как в «Интерстелларе», - отметил Илон Маск.