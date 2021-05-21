Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Наука21 мая 2021 10:38

Илон Маск рассказал, как человечеству выбраться за пределы Солнечной системы

Глава SpaceX считает, что самый эффективный способ это сделать – использовать антиматерию
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Илон Маск рассказал, как человечеству выбраться за пределы Солнечной системы

Илон Маск рассказал, как человечеству выбраться за пределы Солнечной системы

Фото: REUTERS

Американский предприниматель Илон Маск рассказал, как человечеству выбраться за пределы Солнечной системы. В пятницу, 21 мая, глава компаний Tesla и SpaceX выступил на российском форуме «Новое знание».

- Самый эффективный способ это сделать - с помощью законов физики, использовать антиматерию. Для того, чтобы было 10-20 процентов скорости света, и получилось выбраться за пределы Солнечной системы. И важно - когда будет город на Марсе. Когда получится заселить его, и получиться вылететь за пределы Солнечной системы. И дальше будет большой прыжок вперед как в «Интерстелларе», - отметил Илон Маск.