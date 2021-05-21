У суда в Киеве начались столкновения националистов со сторонниками Медведчука Фото: REUTERS

У здания Киевского апелляционного суда начались столкновения националистов со сторонниками главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого власти страны обвиняют в госизмене.

Возле здания суда собрались несколько десятков человек с флагами партии «Национальный корпус» (создана на базе батальона «Азов», против которого в РФ возбуждено уголовное дело) и других праворадикальных политических сил.

Националисты требуют арестовать Виктора Медведчука и несут плакаты, на которых написаны оскорбления в адрес депутата и его однопартийцев, а также скандируют националистические лозунги, пишет в пятницу, 21 мая, издание РИА Новости.

Сообщается, что участники акции жгли дымовые шашки. В настоящее время здание Киевского апелляционного суда охраняют множество сотрудников правоохранительных органов, в том числе нацгвардии. Полиция пускает на территорию суда только представителей СМИ и участников судебных заседаний, предварительно проверяя их документы.

Напомним, сегодня Виктор Медведчук прибыл на рассмотрения его апелляции по избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Он назвал обвинения в свой адрес репрессиями в связи с критикой курса украинской власти, в том числе на тему отношений с РФ.