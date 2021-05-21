Медведчук назвал обвинения в его адрес репрессиями в связи с критикой курса власти. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук назвал обвинения в свой адрес репрессиями в связи с критикой курса украинской власти, в том числе на тему отношений с российской стороной. Об этом он сказал в пятницу, 21 мая, перед заседанием Киевского апелляционного суда, где будет рассматриваться жалоба на избранную ему накануне меру пресечения.

Виктор Медведчук также заявил, что отвергает любые обвинения в пророссийской позиции партии ОПЗЖ. По словам политика, следствие не предоставило никаких доказательств его вины, а избранная мера пресечения в виде домашнего ареста подлежит отмене.

Напомним, Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова накануне заявила, что Виктор Медведчук и его однопартиец, украинский депутат Тарас Козак обвиняются в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На заседании 13 мая Печерский районный суд Киева решение поместить главу политсовета партии ОПЗЖ под домашний арест, отказав прокуратуре в его заключении под стражу.