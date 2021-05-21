Организаторы: Олимпиада состоится, даже если в Токио введут режим ЧП Фото: REUTERS

Олимпиада в Токио в текущем году состоится, даже если в городе введут чрезвычайное положение на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 21 мая, заявил глава координационной комиссии Игр Джон Коут после заседания координационной комиссии МОК по проведению Олимпийских игр в японской столице.

Олимпиада, перенесенная с прошлого на 2021 год, пройдет с 23 июля по 8 августа.

- Игры будут проведены, даже если во время турнира в Токио будет действовать режим чрезвычайного положения. В настоящее время в Японии успешно прошли тестовые турниры в пяти видах спорта, хотя в стране была ЧС. Сомнений нет, Игры будут проведены даже в таком случае, - заявил он.

Как ранее писал сайт Kp.ru, Олимпиада в Токио в 2021 году пройдет без иностранных зрителей: японское правительство сообщило, что не намерено приглашать болельщиков из других стран из-за пандемии коронавирусной инфекции.