Минздрав призвал сохранить добровольный характер вакцинации от COVID-19

Ключевой фактор достижения коллективного иммунитета – доверие каждого россиянина к вакцинам против COVID-19 и самой системе вакцинации Фото: Артем КИЛЬКИН

Вакцинация граждан от коронавируса должна проходить на добровольной основе, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он отметил, что ключевой фактор достижения коллективного иммунитета – доверие каждого россиянина к вакцинам против COVID-19 и самой системе вакцинации.

«Мы твердо стоим на позиции того, что иммунизация должна быть добровольной», – подчеркнул замминистра.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев допустил, что вакцинация от коронавируса может иногда быть обязательной.

Напомним, президент России Владимир Путин говорил о том, что вакцинация от коронавируса в стране не будет обязательной. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения также сообщала, что пока не видит необходимости делать вакцинацию от COVID-19 обязательной.

Ранее KP.ru писала, будет ли в России введена в 2021 году обязательная вакцинация.