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Политика21 мая 2021 17:46

Шойгу: по уровню современности стратегические ядерные силы ВС РФ превосходят все армии мира

Глава Минобороны РФ отметил, что за последнее время был сделан большой рывок в развитии российской армии
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Сергей Шойгу заявил, что по уровню современности стратегические ядерные силы ВС РФ превосходят все армии мира

Сергей Шойгу заявил, что по уровню современности стратегические ядерные силы ВС РФ превосходят все армии мира

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что по уровню современности стратегические ядерные силы ВС РФ превосходят все армии мира.

- Сделан, конечно, огромный рывок, и начался он, кстати сказать, по историческим меркам не так давно, когда пришло осознание, что необходимо принимать кардинальнее меры и была принята большая программа по реформе нашей армии, — сказал Шойгу на марафоне "Новое знание".

Он добавил, что показатель современного вооружения в российских Стратегических ядерных силах составляет 86%. Шойгу отметил, что это очень высокие показатели и такого уровня нет ни у одной армии мира.

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» планируется завершить в текущем 2021 году. Он отметил также, что в текущем году на Северном флоте предусмотрено проведение испытания 79 образцов новейшей военной техники. Среди них есть 13 надводных кораблей и четыре атомные подлодки – "Новосибирск", "Красноярск", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов".

Звезда