Путин назвал академика Сахарова мужественным и несгибаемым человеком

Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия к 100-летию академика Сахарова Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия, приуроченному к 100-летию академика Андрея Сахарова. Текст приветствия опубликован на сайте Кремля.

- Мы искренне гордимся тем, что этот выдающийся ученый был нашим соотечественником и современником. Его фундаментальные труды и практические разработки стали большим, поистине бесценным вкладом в развитие научной мысли, в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны. И, конечно, мы будем помнить академика Андрея Сахарова как мужественного, несгибаемого, обладающего огромным внутренним достоинством человека, — гласит текст сообщения.

Российский лидер выразил уверенность, что памятный вечер окажется одним из ярких мероприятий, приуроченных к юбилею академика.

Ранее Банк России выпустил новую памятную монету. Юбилейные два рубля посвящены 100-летию со дня рождения академика Сахарова. Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 33,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.