Продавцы предупредили о возможном дефиците бензина в России

Россиян предупредили о риске дефиците бензина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российский топливный союз (РТС) предупредил о возможном дефиците бензина в стране. Об этом говорится в обращении вице-премьеру РФ Александру Новаку.

- На фоне ограничений отдыха за рубежом, принимаемых правительством РФ мер по стимулированию развития внутреннего туризма приближающийся период отпусков приведёт к ещё большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти ещё на 10-20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95, — цитирует письмо РИА Новости.

Если не предпринять срочные меры, то возможен дефицит бензина и скачок оптовых цен на этот продукт, указано в обращении.

В марте 2021 года цена автомобильного бензина Аи-92 обновила исторический рекорд, достигнутый в мае 2018 года. В ходе торгов стоимость топлива сегодня достигла 55,75 тысячи рублей за тонну. На торгах стоимость бензина Аи-92 выросла на 1,71 процента, а с начала текущего года цена на данное топливо на бирже выросла на 12,33 процента. В мае 2018 года Аи-92 стоил 55,43 тысячи рублей за тонну.